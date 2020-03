Un si grand soleil : Virgile en prison, Hugues hospitalisé, ce qui vous attend mardi 10 mars (épisode n°402 en avance)

4.5 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence fort dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Après sa tentative de suicide ce soir, Hugues est hospitalisé et stable dans l’épisode 402 du mardi 10 mars.

Elisabeth est prévue de son geste alors qu’elle annonce à Guilhem s’être mariée avec Hugues lors de leur récent voyage.



Guilhem donne des conseils juridiques à Elisabeth, il pense qu’elle doit demander l’annulation de ce mariage. Elisabeth, qui s’excuse auprès de Guilhem pour sa réaction quand il lui a fait ouvrir les yeux, lui demande de mettre en route les démarches pour annuler son mariage avec Hugues.

De son côté, Virgile est transféré en prison. Manu vient le voir au parloir, il lui annonce que Dylan s’est dénoncé et que son père n’était pas au courant pour les pièces de contrefaçon. Mais Virgile tient quand même Soriano pour responsable et ne semble pas regretter son geste…



Manu conseille à Virgile de se battre sinon il risque les assises. Mais Virgile affirme qu’il n’a plus aucune raison de se battre : il a tout perdu et n’a plus de vie ! Manu informe Eve de l’état psychologique de Virgile… Eve demande à Florent de s’occuper de la défense de Virgile.

Elisabeth se confie sur son mariage auprès de Julien. Elle affirme que c’est l’homme qu’elle a le plus aimé et pense qu’il n’a pas pu tricher sur ses sentiments… Julien essaie de lui faire ouvrir les yeux et lui assure qu’il sera là pour elle.

Quant à Dylan, il est mis en examen mais remis en liberté sous contrôle judiciaire.

