« The Resident » : la nouvelle série médicale de TF1 dès le 22 avril 2020

« The Resident » est drama médical lancé avec succès en janvier 2018 sur la Fox. Bonne nouvelle la série débarque TF1 à compter du mercredi 22 avril 2020. Au casting Amy Holden Jones, Hayley Schore, Roshan Sethi. Avec : Matt Czuchry, Emily VanCamp, Bruce Greenwood…



Et c’est une immersion au sein de l’hôpital Chastain Memorial à Atlanta qui vous attend. Le docteur Devon Pravesh, un jeune médecin idéaliste, y commence sa résidence sous les ordres du docteur Conrad Hawkins, médecin anticonformiste et aguerri…

« The Resident » : présentation

Au Chastain Memorial d’Atlanta, le Dr Randolph Bell, chef du service de chirurgie, est pris de tremblements et commet une erreur fatale en pratiquant une appendicectomie. Le patient meurt sur la table d’opération. Afin d’éviter la polémique et les conséquences de son acte, il use de sa position hiérarchique pour faire taire l’équipe médicale témoin de l’incident.

Le lendemain, Devon Pravesh, tout juste sorti de Harvard, fait ses premiers pas en tant qu’interne et est accueilli par le Dr Conrad Hawkins. Enthousiaste à l’idée d’intégrer le service de chirurgie piloté par le très renommé Dr Bell, Devon déchante quand il rencontre le Dr Hawkins. Cynique et arrogant, ce dernier se moque de ses brillantes études et le met au parfum en lui demandant de vérifier le tonus anal d’un patient ! Devon s’en plaint auprès de Nic Nevin, l’infirmière en chef, et demande à être mis sous la responsabilité d’un autre résident. Nic, qui est aussi l’ex-petite amie de Conrad, est catégorique : il apprendra plus avec Conrad qu’auprès de n’importe quel autre médecin de l’hôpital.



Au fil de la journée, les urgences se multiplient et Devon se rend rapidement compte qu’il va devoir mettre de côté tout ce qu’il a appris dans les livres s’il veut réussir son internat. De son côté, le Dr Bell n’en est pas à sa première bévue et continue ses manigances pour s’attirer les éloges. Il fait chanter Mina Okafor, une talentueuse chirurgienne nigérienne, la menaçant de ne pas appuyer sa demande de visa de travail si elle ne l’aide pas à manier la toute dernière machine acquise par l’hôpital pour opérer un patient. Mina sait qu’il en est incapable et qu’il mettra à nouveau en péril la vie d’un patient si elle cède…

À propos

Créée par Amy Holden Jones, à qui l’on doit déjà la série médicale Black Box, Hayley Schore et Roshan Sethi, et lancée en janvier 2018 sur la Fox, The Resident pose un regard critique sur le système de santé américain. Erreurs médicales, poids de la hiérarchie, traitements aux coûts exorbitants… la série révèle l’envers du décor et aborde l’épineux problème de rentabilité de l’hôpital.

Deux visions s’opposent : celle du Dr Conrad Hawkins, ancien médecin militaire aussi brillant que disposé à enfreindre les règles pour sauver ses patients, incarné par Matt Czuchry (The Good Wife, Gilmore Girls) et celle du Dr Randolph Bell, homme cupide à l’ego surdimensionné, interprété par Bruce Greenwood (Star Trek) qui avait déjà endossé la blouse blanche dans la série Hôpital St. Elsewhere dans les années 80.

A leurs côtés, Emily VanCamp (Revenge, Brothers & Sisters) se glisse dans la peau de la déterminée et dévouée Nic Nevin ; le comédien Manish Dayal, vu dans Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D. prête ses traits à Devon Pravesh et Shaunette Renée Wilson, à la prodige du scalpel, Mina Okafor. On retrouve également l’héroïne des Experts Manhattan, Melina Kanakaredes dans le rôle du Dr Lane Hunter, une oncologue réputée et sans scrupule.

Après le succès de la première saison, The Resident a été renouvelée pour 23 nouveaux épisodes. La comédienne Jenna Dewan (Supergirl) y fait son apparition dans le rôle de Julian Lynn, une ancienne danseuse ayant retrouvé une vie normale grâce à la médecine moderne et le comédien Malcolm-Jamal Warner (Cosby Show), apparu en saison 1 dans la peau du talentueux mais arrogant chirurgien AJ Austin, devient un personnage récurrent.

Le succès pour les héros du Chastain Memorial ne s’arrête pas là puisqu’une troisième saison a débuté en septembre 2019 aux Etats-Unis. Depuis l’interruption momentanée du tournage, à l’image d’autres séries (Grey’s Anatomy, Good Doctor, Station 19, New Amsterdam…), les équipes de production de The Resident ont fait don du matériel médical, qui sert habituellement d’accessoire, à des hôpitaux pour les aider à faire face à l’épidémie de Covid 19.

« The Resident » débarque sur TF1 et sur MYTF1 à compter du mercredi 22 avril 2020. Résisterez-vous au charme de cette nouvelle équipe médicale ?

