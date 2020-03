Koh-Lanta : Denis Brogniart en live chaque soir avec un aventurier emblématique !

5 ( 7 )



Bonne nouvelle pour les fans de Koh-Lanta en cette période de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus. A l’instar de nombreuses autres célébrités qui sont en live chaque jour sur Facebook et/ou Instagram, Denis Brogniart a décidé de s’y mettre et il va commencer vendredi !

L’animateur de Koh-Lanta, a annoncé ce soir lors d’un live avec Jarry, qu’il serait désormais en live chaque soir sur Instagram à 18h avec comme invité, un aventurier emblématique du jeu d’aventure de TF1. Et on peut dire qu’il y a de quoi faire !



Pour commencer vendredi, Denis recevra… Moundir ! Normalement pas besoin de le présenter mais pour ceux qui ne connaîtra pas Moundir, il était coach sportif quand il a participé à la saison 3 de Koh-Lanta en 2003. A l’époque il avait poussé un coup de gueule désormais culte quand on l’a éliminé lors du conseil, refusant que Denis Brogniart éteigne son flambeau.

Il a ensuite fait une deuxième saison de Koh-Lanta en 2009, « Le retour des héros », ainsi que « La nouvelle édition » en 2014.



Et Moundir est depuis devenu animateur télé, il a présenté sa propre émission « Moundir et les apprentis aventuriers » sur W9.

Les stars vous donnent rendez-vous chaque jour en live sur les réseaux sociaux

On vous rappelle les lives Facebook/Instagram que vous pouvez retrouver chaque soir :

– à 16h30 sur Facebook et Instagram, Arthur présente « Show must go home » avec trois invités

– à 17h Kev Adams est en live sur Instagram et appelle des fans

– à 17h30, retrouvez Cartman en live sur Instagram

– à 18h, Denis Brogniart vous donne rendez-vous en live sur Instagram à partir du vendredi 27 mars

– à 18h30, Jarry reçoit un invité chaque soir en direct sur Instagram

– à 19h, Ary Abittan est en live sur Instagram

– à des horaires qui varient chaque jour, Patrick Bruel chante en live sur Facebook

