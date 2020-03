« Koh-Lanta l’île des héros » du 13 mars : premières minutes de l’épisode de ce soir (vidéo)

5 ( 2 )



« Koh-Lanta l’île des héros » du 13 mars 2020. Ce soir, et après une semaine de pause pour cause de concert des Enfoirés, retour de votre jeu d’aventures « Koh-Lanta l’île des héros ». Ce soir l’épisode 3 dès 21h05 mais aussi en live streaming et replay sur myTF1.



Dans l’archipel des Fidji, 2 Héros ont intégré la tribu rouge et la tribu jaune après avoir remporté le premier affrontement.

L’occasion pour eux de partager avec les nouveaux aventuriers leur savoir-faire et leurs connaissances de la vie en pleine nature, mais aussi en matière de stratégie de jeu.

Si les nouveaux aventuriers apprennent aux côtés des Héros, auront-ils pour autant la même vision stratégique du jeu qu’eux ?



De leur côté, les 3 autres Héros redoutent déjà leur ultime affrontement, à l’issue duquel l’un d’entre eux sera définitivement éliminé de l’aventure.

Et cet ultime affrontement, c’est pour maintenant ! La tension monte chez les Héros ! Aucun d’entre eux ne veut quitter l’aventure.

« Koh-Lanta l’île des héros » du 13 mars : les premières minutes en vidéo

Mieux qu’un simple teaser, qu’une simple bande-annonce, voici pour vous les premières minutes de votre émission de ce soir…

#KohLanta

🔥INÉDIT – les premières minutes en exclusivité ! L'ultime affrontement des Héros approche… Qui va quitter l'aventure ?

⏰Découvrez ce qui vous attend vendredi soir à 21:05 dans #KohLanta, l'île des Héros ! pic.twitter.com/DhyOL6TdNw — TF1 (@TF1) March 11, 2020

Quels Héros gagneront leur place dans la tribu rouge et la tribu jaune ?

Qui sera contraint de quitter l’aventure après quelques jours à peine ?

