Ce soir sur TF1 « 2020 Le Pari(s) des Enfoirés », le concert des Enfoirés 2020 (vidéo)

« 2020 Le Pari(s) des Enfoirés » ce soir à la télé ! Plus gros succès d’audience de l’année toutes chaînes confondues (enfin en dehors de certains matchs de football), le concert des Enfoirés devrait cette année encore réaliser un énorme carton. Cette édition 2020 a été baptisée « 2020 Le Pari(s) des Enfoirés ». Comment la suivre ? Uniquement lors de sa diffusion sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 via la fonction direct. Dans un cas comme dans l’autre, ça commence ce soir à partir de 21h05.



L’occasion de vous rappeler que, comme à chaque fois, aucun replay ne sera ensuite disponible et ce afin de favoriser la vente des CD et des DVD qui, chaque année, rapportent énormément d’argent aux Restos du Cœur. Vous comprendrez donc pourquoi la chaîne ne met pas de replay à disposition de ce concert événement.

Pour ce concert exceptionnel, les Enfoirés ont enflammé l’AccorHotels Arena de Paris lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-six artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.



A propos

Pour plus d’infos sur cette édition 2020, pour connaître le programme de la soirée et son déroulé, pour savoir qui fait partie de la troupe cette année et quels sont les invités exceptionnels de cette 31ème édition, nous vous invitons à (re)lire l’article que nous publions il y a quelques semaines à peine.

Concert des enfoirés : teaser vidéo

En attendant ce soir, et on espère que vous serez nombreux, quelques images des coulisses et une interview de Mimie Mathy.

"On a toujours beaucoup de bonheur à se retrouver" ❤@MimieMathyOff

⏰RDV ce vendredi à 21:05 pour le concert événement des #Enfoirés2020 @enfoires pic.twitter.com/jLidQ6wNJb — TF1 (@TF1) March 5, 2020

