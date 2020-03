Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 13 mars)

5 ( 9 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 3 du vendredi 13 mars 2020 – C’est parti pour le troisième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination de Valérie il y a deux semaines chez les jaunes, un nouvel affrontement va avoir lieu le lendemain pour intégrer deux nouveaux héros aux jaunes et au rouges.

Mais en attendant, place à une nouvelle épreuve de confort. Il s’agit de reconstituer un puzzle dans l’eau.

Et c’est finalement les rouges qui remportent ce confort : un pot de 3kg de riz ! Sarah, Claude et Jessica étaient spectateurs du jeu de confort, Denis leur rappelle que c’est les rouges, vainqueurs de ce jeu, qui choisiront quel héros les rejoindra à l’issue de leur affrontement du lendemain.



Chez les jaunes, de retour au camps, Benoit est motivé pour que son équipe fasse un véritable repas. Il fait l’inventaire de ce qu’il reste et veut aller chercher du manioc en plus. Moussa pense qu’ils en ont assez et qu’ils doivent préserver les ressources. Le comportement de Benoit le faire rire et tous regrettent de ne pas avoir remporté le riz.



Chez les rouges, il y a deux états d’esprit : économiser le riz ou manger tout le riz avant la réunification pour ne pas en donner aux jaunes ! Teheiura leur explique qu’il vaut mieux se rationner et penser sur le long terme pour aller jusqu’au bout. Tout le monde décide de l’écouter, même si les portions sont quand même assez grandes. Les Nacomo devront réduire s’ils veulent aller au bout…

Le lendemain, les héros se rendent à l’affrontement. Claude, Sarah et Jessica savent que l’un d’eux sera éliminé et ne rejoindra pas l’aventure tandis que les deux meilleurs intégreront les équipes existantes. Denis les accueille et les informe que les jaunes et les rouges sont présents pour voir leur affrontement ! Et il s’agit d’une épreuve classique de Koh-Lanta : les flambeaux !

Claude est surmotivé, il est le premier à se qualifier pour la suite de Koh-Lanta ! Il termine vainqueur, loin devant Sarah et Jessica, au coude à coude. Et c’est finalement Sarah qui se qualifie ! Jessica est donc éliminée. Tout le monde félicite Jessica, qui repart sous les applaudissements des aventuriers.

Les rouges doivent maintenant choisir qui intégrer dans leur équipe. Ils se concertent et optent pour Claude ! Sarah est donc jaune.

Dans « La revanche des héros » en 2012, Claude et Teheiura étaient déjà ensemble et très proches. Les rouges sont donc ravis d’avoir ce duo de choc. Mais certains en ont déjà peur, comme Ahmad qui tient à son alliance et ne veut pas qu’elle soit perturbée par Claude… Quant à Claude de son côté, il compte parler un peu à tout le monde et veut montrer lors de l’immunité qu’ils ont bien fait de le choisir.

Chez les jaunes, Sarah impressionne. Sur le camps, ils découvrent une Sarah douce et calme, à l’opposé de ce qu’elle était durant l’affrontement. Sam apporte une coco à boire à Sarah, qui est touchée. Mais Sarah s’étonne qu’après avoir bu, les aventuriers ne mangent pas la coco ! Elle hallucine d’un tel gâchis, qui pour elle est impensable en situation de survie. Sarah leur prépare une soupe, avec la peau du manioc, histoire de leur apprendre qu’il ne faut pas jeter.

Claude décide d’aller parler à Ahmad, il pense qu’il est la pièce centrale de l’équipe rouge et qu’il est stratégique. Mais Ahmad pense avoir déjà une position forte et stable, il ne veut pas ajouter Claude à son alliance !

De son côté chez les jaunes, Sarah pense qu’ils ont besoin d’un chef de camps mais elle ne veut pas endosser ce rôle, elle sait qu’elle est trop directive… Et la bouteille annonce l’épreuve d’immunité !

Denis accueille jaunes et rouges, il les informe que Marie, qui était à l’infirmerie, doit abandonner. C’est donc Jessica, la dernière éliminée, qui revient et intègre l’équipe rouge ! Tirage au sort pour les hommes rouges, c’est Pholien qui ne participe pas à l’épreuve. Tirage pour les filles jaunes, c’est Naoil qui ne participe pas. Chaque équipe doit tenir une corde au bout de laquelle l’un d’eux est suspendu. Petit à petit, ils seront de moins en moins nombreux à tenir… et ça va être donc de plus en plus difficile. A la fin, il ne reste plus que Claude d’un côté, Moussa de l’autre. Moussa parait plus alaise tandis que chez les rouges, Charlotte a glissé… Claude finit par lâcher ! La victoire est donc pour les jaunes, ils remportent le totem synonyme d’immunité !

Les rouges vont donc devoir affronter le conseil. Seul Claude, qui vient d’intégrer l’équipe, est intouchable. Jessica est nouvelle également mais pas immunisée, elle a donc très peur d’être éliminée et se sent clairement en danger…

A l’inverse, les jaunes rentrent heureux et sereins. Sarah découvre que le feu a bien failli s’éteindre, elle le ravive. Elle trouve que ses équipiers sont tous en mode vacances…

Les rouges parlent stratégie. Et effectivement, Ahmad veut éliminer un héros ! Mais beaucoup veulent continuer d’avancer avec Teheiura et se tournent donc vers Jessica pour le vote du conseil. Ca risque d’être partagé entre les deux héros !

Place au 2ème conseil des rouges. Chaque aventurier va voter, personne ne sort de collier et Denis commence le dépouillement. C’est finalement Teheiura qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 3 du 13 mars 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 20 mars pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

