La série « Meurtres au paradis » déprogrammée ce soir, « Vous avez la parole » à la place !

La série « Meurtres au paradis » déprogrammée ce soir ! Emmanuel Macron va de nouveau prendre la parole ce soir et devrait annoncer de nouvelles mesures drastiques pour faire face à l’épidémie de Coronavirus qui prend de plus en plus d’ampleur dans notre pays. Conséquence, France 2 modifie sa grille et procède à la déprogrammation de « Meurtres au paradis » dont la nouvelle saison inédite devait démarrer ce soir !



« Meurtres au paradis » déprogrammée, « Vous avez la parole » prend le relais

C’est donc « Vous avez la parole » qui prendra place sur la grille de la chaîne à partir de 20h50.Une émission spéciale diffusée en direct et qui reviendra bien sûr l’épisode de Coronavirus Covid-19 qui frappe notre pays et sur les mesures annoncées par le Président de la République.

Toutes les questions que vous vous posez trouveront une réponse ce soir avec des membres du gouvernement mais aussi et surtout des spécialistes.



Quelles sont ces nouvelles mesures ? Comment vont-elle être mises en place ? Qu’en est-il du bilan et des derniers chiffres ? Comment se protéger et éviter de propager l’épidémie ?

« Vous avez la parole » , la France face à l’épidémie. Une émission spéciale présentée par Léa Salamé et Thomas Sotto à 20h50, en direct sur France 2 mais aussi depuis tous vos appareils connectés en live et streaming sur France.TV

