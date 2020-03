4.4 ( 8 )

Lara Fabian : news, actu. Les conséquences du Coronavirus continuent de se faire ressentir dans le monde du show-biz. De nombreux concerts, spectacles et autres rassemblements publics ont été annulés ou reportés ces dernières semaines. On pense bien sûr aux concerts de Matt Pokora, Keen V, Gims ou bien encore Vitaa et Slimane.



Lara Fabian reporte ses concerts pour cause de Coronavirus

Et le tour est venu pour Lara Fabian de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ses fans mais aussi de se conformer aux mesures décidées par le gouvernement.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse vient ainsi d’annoncer que, conformément aux annonces du ministre de la santé d’interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes, les concerts prévus à Lyon, Genève, Paris, le Cannet n’auront pas lieu.

Pas d’annulation pour autant mais un simple report a précisé la nouvelle coach de « The Voice ».



Les équipes seraient déjà en train de replanifier tout ça et pourraient annoncer les nouvelles dates dès demain.

En attendant de meilleures nouvelles, retrouvez Lara Fabian et ses 3 amis coachs (Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine) samedi soir pour une nouvelle soirée de battles dans « The Voice » saison 9.

