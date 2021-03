Allocution d’Emmanuel Macron : la France reconfinée, quelles sont les mesures annoncées ce soir ?

4.4 ( 7 )



Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 31 mars à 20h pour une nouvelle allocution aux français.



« Nous devons nous fixer un nouveau cap » a déclaré Emmanuel Macron après avoir fait le constant de la flambée de l’épidémie. « Nous devons pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire »

Les règles en vigueur dans les 19 départements seront étendues à tout le territoire dès samedi.



Du 3 avril au 2 mai, les mesures appliquées seront donc sur toute la France :



– Couvre feu à 19h

– Télétravail systématique

– Commerces jugés « non essentiels » fermés

– Pas de déplacements inter-régionaux après le 5 avril sauf motif impérieux

– Pas de déplacements en journée au delà de 10kms du domicile sauf motif impérieux

– Pas d’attestation, sauf pour les déplacements au delà de 10kms

Concernant les écoles, le Président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant trois semaines. Concrètement :

– 5 avril, 1 semaine de cours à la maison pour les écoles, collèges et lycées

– 12 avril, 2 semaines de vacances simultanées pour les 3 zones

– 26 avril, retour en classe pour les maternelles et primaires, cours à la maison pour les collèges et lycées

– 3 mai, retour en classe pour les collèges et lycées

