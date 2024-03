Star Academy 2024 : Michaël Goldman remplacé ? Lara Fabian avoue avoir refusé sa place ! (VIDÉO)

Publicité





Alors que la production de la Star Academy prépare déjà activement la prochaine saison qui arrivera en septembre, Lara Fabian a confié hier soir sur le plateau de « Quelle époque » qu’on lui avait proposé de remplacer Michaël Goldman en tant que directrice et qu’elle avait refusé !





« On me dit que vous auriez été appelée pour la Star Ac’, pour la prochaine saison. C’est vrai ou c’est faux ? » a demandé Léa Salamé à Lara Fabian, qui a confirmé que c’était vrai.







Mais quand l’animatrice lui a demandé si on la verrait à la place de Michaël Goldman la saison prochaine, elle a répondu : « Non, c’est une proposition que j’ai comprise parce que c’est mon grand amour, la transmission (…) mais je ne me vois pas au sein d’un corps professoral, où il y a déjà une cohérence, une famille. Ce n’est pas mon rôle »

Et jeudi face à Mouloud Achour dans Clique sur Canal+, Lara Fabian s’était également confiée sur la Star Academy : « Je ne crois pas que c’est ma place. Je crois que je peux être là pour contribuer de manière plus ponctuelle. Je serai ravie de pouvoir faire sens et apporter quelque chose (…) mais celui qui dirige a une autre vertu que celui ou celle qui guide ou qui accompagne »



Rappelons que la venue de Lara Fabian au château de la Star Academy la saison dernière avait ravi les fans. A l’occasion d’une masterclass, elle avait réussi à faire sortir ses émotions à Pierre Garnier. Le futur gagnant avait pleuré dans les bras de Lara Fabian.

