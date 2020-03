Un si grand soleil : Virgile libéré, Lucille proche de Damien, ce qui vous attend jeudi 12 mars (épisode n°404 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 404 du jeudi 12 mars, Virgile va finalement être libéré de prison !

En effet, même s’il refuse de se battre, Virgile est libre car Soriano a choisi de ne pas s’acharner.



Soriana a affirmé à la police qu’il s’agissait d’un accident et que Virgile ne voulait pas lui tirer dessus ! Il confirme cette version devant la juge, Virgile est mis en examen pour coups et blessures ayant entraîné une interruption de travail de 20 jours, ainsi que pour port illégal d’arme. Il est libre !

L’enquête révèle que ce ne sont pas les pièces de contrefaçon de la chaudière qui ont causé l’incendie mais la chambre de combustion. Dylan ne sera donc pas inquiété.



De son côté, Quentin quitte sa compagne, Carine. Plus tard, il retrouve Davia à la paillotte avec un bouquet de fleurs. Et ils s’embrassent !

Quant à Lucille, elle a passé la nuit à discuter avec Damien. Ils s’entendent très bien et elle le recommande au zoo.

