« Le gendarme à New-York » ce soir sur M6 à la place de « Patron Incognito » (vidéo)

« Le gendarme à New-York » au programme TV du lundi 30 mars 2020 – Ce lundi soir et comme c’était déjà le cas la semaine dernière, pour cause de coronavirus, M6 bouleverse sa grille des programmes et déprogramme son émission « Patron Incognito ». En lieu et place, la chaîne propose « Le gendarme à New-York », à suivre dès 21h05.

Notez qu’M6 rediffusera ensuite « Le gendarme de Saint-Tropez », déjà diffusé en prime lundi dernier.



Une soirée placée sous le signe du rire donc.. et en ce moment ça fait beaucoup de bien. À suivre également en streaming vidéo sur 6play via la fonction direct.

« Le gendarme à New-York » : l’histoire

La brigade de Saint-Tropez représente la France au Congrès International de Gendarmerie qui se déroule à New York. Tous voyagent sur le paquebot « France » dans lequel Nicole, la fille de Cruchot, embarque clandestinement. Ce dernier va tout faire pour que ses hommes ignorent sa présence, car son autorité serait menacée si cette escapade était révélée au grand jour. Mais Nicole se débrouille très bien toute seule, prise d’amitié avec un journaliste de télévision et vivant une très idylle avec un brigadier italien. Cruchot doit la stopper très vite, avant qu’elle ne déclenche une série de catastrophes…



Vidéo

Voici en vidéo une scène culte du film qui vous attend ce soir.

L'entrecôte selon Galabru dans Le gendarme à New-York ! CULTE ! pic.twitter.com/NsbC6PxSEX — Louis de Funès Fans (@FansdeFunes) June 13, 2016

