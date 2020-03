« Les Bracelets Rouges » du 30 mars 2020 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (vidéo)

4.4 ( 7 )



Les Bracelets Rouges au programme TV de ce lundi 30 mars 2020 – Ce soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de sa série française à succès « Les Bracelets Rouges ». Au programme ce lundi, l’épisode 5 inédit puisque rappelons-le, la chaîne a choisi à cause de l’épidémie de coronavirus de ne diffuser qu’un seul épisode chaque semaine.

Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et en streaming gratuit sur MYTF1 durant 7 jours.



Les Bracelets Rouges, résumé de l’épisode 5 de la saison 3

Les bracelets rouges sont enfin réunis. L’hospitalisation de son grand-père oblige Mehdi à s’occuper du garage, ce qui met son stage plus que jamais en péril. Roxane accepte à contrecœur de travailler dans le même bar que sa mère. Jessica craque : elle n’a toujours pas de donneur et son frère ne donne plus de nouvelles. Clément se comporte comme s’il n’avait plus aucun espoir et repousse même son opération.

Vidéo

Voici les premières minutes de votre épisode inédit de ce 30 mars.



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

