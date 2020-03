« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 6 mars 2020 : un épisode en rediffusion ce soir sur France 2 (vidéo)

3.7 ( 3 )



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 6 mars 2020. Face au concert des Enfoirés 2020, France 2 ne préfère prendre aucun risque. C’est donc un épisode en rediffusion des « Petits meurtres d’Agatha Christie » que la chaîne proposera dès 21h05. Un épisode également disponible en replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » : l’épisode d’aujourd’hui

Et l’épisode que vous propose de revoir la chaîne aujourd’hui est intitulé « Crimes en haute couture ». En voici un aperçu…

Dans la célèbre maison de haute couture Paget, les haines sont tenaces et les ciseaux très aiguisés. Le bras droit du couturier, Patricia, est une jeune femme fragile psychologiquement. Lorsque celle-ci s’accuse d’être une meurtrière, Laurence n’y croit pas et veut découvrir qui manipule la jeune artiste. Alice Avril se fait engager incognito à l’atelier de couture. Indignée par les conditions de travail des ouvrières, elle déclenche une grève générale à quelques jours du défilé. Marlène elle aussi a décidé de se révolter et de ne plus être le souffre-douleur du commissaire Laurence.

Le saviez-vous ?

Lors de sa dernière diffusion en prime-time sur France 2, c’était en décembre 2018, cet épisode avait été suivi par 3.27 millions de fidèles et 15.3% de part de marché. Un score faible mais suffisant permettant à France 2 de s’imposer alors en tête des audiences de la soirée.

