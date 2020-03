« The Voice » vidéo battles : Marc Lavoine ému aux larmes par Louise Combier et Don-Pierre

5 ( 4 )



ANNONCES





« The Voice » vidéo battles. J-1 avant la première soirée des battles de la saison 9 de « The Voice ». Rendez-vous demain, samedi 7 mars 2020, dès 21h05 sur TF1 ou comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





Et on peut d’ores et déjà vous dire que ces battles vont commencer très fort, notamment pour Marc Lavoine. Ému aux larmes, le nouveau venu va être bouleversé par Louise Combier et Don-Pierre sur une reprise de « Dis Lui Toi Que Je T’Aime ».

« The Voice » vidéo battles

Et comme vous allez le voir sur ces images, il ne va pas être le seul coach à être ému pour cette superbe interprétation



ANNONCES





#TheVoice

Marc @LavoineOfficiel ému aux larmes pour la 1ère Battle de la saison 😮

Louise Combier et Don-Pierre vont vous bouleverser avec leur reprise de "Dis Lui Toi Que Je T’Aime" ✌️

Découvrez qui poursuivra l’aventure samedi dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/7x3NFPPuzX — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 2, 2020

Bien d’autres performances vocales vous attendent bien sûr. Alors rendez-vous ce samedi 7 mars 2020 dès 21h05 sur TF1 pour la première soirée des battles de cette nouvelle saison de « The Voice ».

Suivez toute l’actualité de « THE VOICE » sur MYTF1, ainsi que sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES