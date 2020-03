Manu Dibango est mort des suites du Covid-19 (Coronavirus)

OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. YN pic.twitter.com/XRJAeVLdiF

— YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) March 24, 2020