Audiences TV prime 23 mars : « Les bracelets rouges » toujours en tête devant « Meurtres au paradis »

Audiences TV prime 23 mars 2020. Hier soir, et sans surprise, nouveau succès pour la série de TF1 « Les bracelets rouges » dont la chaîne ne diffusait qu’un seul épisode inédit. Et oui c’est comme depuis que le gouvernement a décidé de nous confiner. Et cet épisode a pu compter sur 5.68 millions de fidèles pour 20.8% de part de marché. TF1 était plus largement encore en tête avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 23 mars 2020 : autres chaînes

En seconde position, beau retour pour la série de France 2 « Meurtres au paradis » dont la chaîne lançait la saison 9 inédite. 3.90 millions de fans pour 15.4% de part d’audience moyenne. C’est mieux que le lancement de la saison précédente mais les circonstances actuelles font que tout le monde fait mieux…

« Le gendarme de Saint-Tropez » a toujours le vent en poupe. En mode rediffusion sur M6, la comédie culte de Jean Girault avec Louis de Funès et Michel Galabru a encore amusé 2.96 millions de Français soit 11.7% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).



La saga du gendarme est de retour et démarre sur des chapeaux de roues. Louis de Funès met le cap sur l’humour et il est inarrêtable 😂#LeGendarmeDeSaintTropez ce soir à 21:05 pic.twitter.com/F5tTX0mFJp — M6 (@M6) March 23, 2020

France 3 est assez loin derrière avec son magazine « Secrets d’Histoire » consacré cette semaine à Néfertiti. Verdict : 1.89 million de passionnés d’histoire et 7.5% de part de marché.

W9 complète notre top 5 avec une énième rediffusion du film « Une Journée en enfer » de John McTiernan avec Bruce Willis, Jeremy Irons ou bien encore Samuel L. Jackson. 1.74 million d’amateurs du genre ont répondu à l’appel (pda 7.1%)

