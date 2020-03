Matt Pokora débarque sur Tik Tok (VIDEO)

5 ( 6 )



En cette période de coronavirus où tout le monde est confiné chez soi, il faut bien trouver une occupation et les célébrités n’y échappent pas non plus ! Matt Pokora a ainsi annoncé qu’il avait rejoint un nouveau réseau social, il s’agit de Tik Tok.

Pour ceux qui seraient passés à côté et qui ne connaitraient pas Tik Tok, il s’agit d’un réseau social de partage de courtes vidéos, souvent drôles.



Le chanteur a ainsi créé son compte officiel sur Tik Tok durant le week-end et on peut déjà retrouver trois vidéos de Matt avec son fils, le petit Isaiah, et sa compagne, la chanteuse Christina Milian.

« Bon ben du coup avec tout ce temps à tuer j’ai ouvert un compte Tik Tok hein! #restezchezvous #stayhome et occupez vous comme vous pouvez! Isaiah, lui, est au max de sa vie. c’est le Pyramide Tour dans son salon✌🏼#daddygang » a-t-il écrit sur Instagram pour annoncer la nouvelle à ses fans.



Et en seulement quelques jours, Matt est déjà suivi par plus de 70.000 personnes sur Tik Tok !

Matt Pokora arrive sur Tik Tok

