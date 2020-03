« Les téléfilms de Noël » de retour sur M6 en ce 23 mars 2020 pour cause de Coronavirus

4.8 ( 8 )



« Les téléfilms de Noël » sont de retour à partir d’aujourd’hui sur M6. Pour cause de Coronavirus (Covid-19, ndrl), la chaîne a décidé de bouleverser sa grille afin d’aider les téléspectateurs à se changer les idées.



Douceur, tendresse, cocooning… replongez-vous dans l’insouciance et (re)découvrez les plus beaux mais aussi les plus réconfortants téléfilms de Noël.

Et ça commence dès aujourd’hui à partir de 13h40. Au programme chaque après-midi deux téléfilms. À voir également en replay et streaming sur 6PLAY.



Les téléfilms de Noel sont de retour dès aujourd’hui à partir de 13h40 parce que … “Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit.”

« Les téléfilms de Noël » : aujourd’hui lundi 23 mars 2020

Aujourd’hui les parties 1 et 2 de « À Noël mon prince viendra » avec Kaitlyn LEEB (Docteur Tasha Miller), Nick HOUNSLOW (Prince Alexander), Josh DEAN (Jeff), Melinda SHANKAR (Bella) ou bien encore Charles SHAUGHNESSY (Roi Edward)…

« À Noël mon prince viendra » : partie 1 (dès 13h40) Quand le prince Alexander se blesse en faisant du hors-piste, son équipe de sécurité a du mal à trouver un hôpital à l’abri des paparazzis. Jeff, aide-soignant et ami du prince, lui propose de s’installer dans le service de pédiatrie de sa demi-sœur, Tasha. Sous les ordres de son chef, celle-ci se voit alors dans l’obligation d’accueillir le prince et son équipe de sécurité. Ce nouvel arrivant va complétement bouleverser l’organisation du service et la vie de Tasha…

« À Noël mon prince viendra » : partie 2 (dès 15h20). La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, pour les fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire pour empêcher cette union…

