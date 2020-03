Mort de l’acteur Mark Blum (Crocodile Dundee) du coronavirus !

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Coronavirus, décès – Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce matin puisque Mark Blum, acteur vedette de « Crocodile Dundee », est mort hier du coronavirus.

L’acteur de 69 ans, qui est également apparu aux côtés de Madonna dans le film de 1985 « Recherche Susan désespérément », ou plus récemment dans la série de Netflix « You », était incontournable dans le milieu de la scène théâtrale américaine.



ANNONCES





« Avec amour et le cœur lourd, Playwrights Horizons rend hommage à Mark Blum, un ami de longue date et un artiste accompli qui est décédé cette semaine. Merci, Mark, pour tout ce que vous avez apporté à notre théâtre, aux théâtres et au public du monde entier. Tu vas nous manquer. » a déclaré sur les réseaux sociaux le porte-parole de la troupe de théâtre de New York, Playwrights Horizons.

Rosanna Arquette, qui a joué à ses côtés et incarné sa femme dans « Recherche Susan désespérément », a rendu hommage à Mark Blum dans une déclaration à The Wrap : « Je suis triste à ce sujet. Il était vraiment très gentil, était toujours positif et drôle, un homme doux et un grand acteur qui aimait son travail. Je suis tellement triste pour sa famille et tous ceux qui l’aiment. C’est une tragédie à tant de niveaux. Repose en paix Mark Blum. »



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES