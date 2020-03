Audiences TV prime 26 mars : « Profilage » leader, carton pour « Why Women Kill »

4.9 ( 9 )



Audiences TV prime 26 mars 2020. Hier soir dernier épisode inédit de « Profilage » avant la fin du confinement. Et oui dès la semaine prochaine, la diffusion est interrompue pour cause de coronavirus et surtout de baisse de recettes publicitaires. Et c’est la 7ème compagnie qui prendra le relais jusqu’à nouvel ordre.



Verdict : 5.62 millions de fidèles pour le seul inédit de la soirée soit 20.4% de l’ensemble des téléspectateurs. En moyenne les deux premiers épisodes affichent 4.71 millions de téléspectateurs.

Audiences TV prime 26 mars : carton pour « Why Women Kill »

Mais certains retiendront surtout de cette soirée le carton de la nouvelle série de M6 « Why Women Kill ». 4.50 millions de curieux pour une part d’audience moyenne de 17.1%. Carton sur le public féminin avec une place de leader auprès de la ménagère de moins de 50 ans. sur cette cible la chaîne atteint 32.4% de pda. C’est un énorme lancement pour la chaîne. Simple effet de curiosité ?



H-1️⃣ avant de découvrir la nouvelle série événement #WhyWomenKill en partenariat avec @TeleLoisirs et @allocine pic.twitter.com/R6zY90amRQ — M6 (@M6) March 26, 2020

France 3 complète le podium avec le film inédit en clair « Tu ne tueras point ». Un magnifique drame signé Mel Gibson salué par 2.15 millions de Français (pda 9%).

Quant à la spéciale coronavirus de « Vous avez la parole » sur France 2, elle s’est contentée de 2.05 millions de téléspectateurs soit 8.2% de l’ensemble du public. Les Français se lasseraient-ils des émissions dédiées au Covid-19 ? On peut se poser la question…

Beau succès pour France 5 qui proposait le documentaire « Les dernières heures de Pompéi ». Il a passionné 1.71 million d’amoureux d’histoire soit 6.3% des téléspectateurs.

