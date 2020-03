« N’oubliez pas les paroles » : classement chamboulé par Mickaël qui participera aux prochains masters !

4.6 ( 9 )



« N’oubliez pas les paroles » : classement. Que de changements dans le classement de « N’oubliez pas les paroles » depuis le début de cette nouvelle année. Après l’incroyable performance de Margaux, devenue la plus grande de toutes, voilà qu’un nouveau maestro chamboule à nouveau le classement. Et ce maestro s’appelle Mickaël.



Et tout s’est joué hier soir, mardi 10 mars 2020… une date à marquer d’une pierre blanche pour notre si sympathique nouveau maestro.

A son actif deux victoires supplémentaires, soit un total de 34 depuis le début de son parcours, et surtout 25.000 euros de gains supplémentaires.



Au total Mickaël est désormais à la tête d’une cagnotte de 167.000 euros. Oui vous avez bien lu ! Laurent, qui était 16ème, a donc été éliminé et Julien est désormais en danger. C’est le prochain sur la liste si vous nous permettez l’expression.

« N’oubliez pas les paroles » : classement

Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire. Tous ceux qui y figurent sont qualifiés pour les prochains masters… sauf surprise de dernière minute.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Mickaël (en cours) : 167 000 €

15 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

16 Julien (juin 2015) : 161 000 €

Les masters mais pas que…

Et si Mickaël fait désormais partie des « grands » et qu’il peut prétendre aux masters, sachez qu’il sera aussi invité du Tournoi des Maestros… une émission spéciale diffusée en prime et au cours de laquelle les champions du jeu de Nagui jouent pour la bonne cause.

Une première édition a été diffusée l’an dernier au mois de mai. Les 16 meilleurs avaient alors joué en équipes via 4 formations de 4 maestros. Ensemble ils avaient joué au profit du Secours Populaire, de la Fondation pour la Recherche Médicale ou bien encore de l’Unicef.

Vidéo

On vous propose un extrait de l’émission d’hier au moment où Mickaël est entré dans ce fameux classement des plus grands maestros de l’histoire

C'était hier soir dans #NOPLP ! Mickaël est maintenant 14e du top ! Rendez-vous ce soir pour la suite ! pic.twitter.com/wCU0FHS80M — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 11, 2020

