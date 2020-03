Un si grand soleil en avance : Davia proche de Quentin (résumé + vidéo épisode n°403 du 11 mars 2020)

5 ( 8 )



ANNONCES





Ce soir c’est l’anniversaire de Davia dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et au cours de sa fête surprise, Davia va avoir la jolie surprise de voir débarquer Quentin, avec qui elle va considérablement se rapprocher…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 403

Lors de la fête d’anniversaire de Davia, Gary, qui n’était pas invité, ramène Quentin à la coloc. Ce dernier a quitté sa compagne, avec qui la vie était devenue insupportable, et ne sait pas où aller. Davia est ravie de voir Quentin à sa fête et ces deux là semblent plus complices que jamais ! Ils réalisent qu’ils étaient dans le même lycée s’en jamais s’être parlés. Ils se remémorent des souvenirs communs avec des profs…

Et parallèlement, Manu et Alex s’approchent de la vérité…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES