« N’oubliez pas les paroles » (VIDEO) : Estelle entre dans l’histoire avec 120.000 € et fait un don pour la bonne cause

4.5 ( 10 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » (VIDEO) : émission du vendredi 27 mars 2020. Même si certains haters se plaisent à la critiquer sur les réseaux sociaux, force est de constater qu’Estelle mérite largement sa place dans NOPLP. Elle l’a encore prouvé ce soir en signant 2 victoires supplémentaires, soit un total de 15 depuis le début de son parcours, mais aussi en entrant dans le club très fermé de ceux qui ont franchi la barre des 100.000 euros. Et ils ne sont pas si nombreux que ça..



ANNONCES





Et Estelle n’a pas fait les choses à moitié. Aujourd’hui ce fut un carton plein avec deux victoires à 20.000 euros chacune. 40.000 euros sont donc venus s’ajouter au montant de sa cagnotte qui atteint désormais 120.000 euros.

Estelle n’est plus très loin du classement des plus grands maestros, le 16ème ayant à ce jour la somme de 161.000 euros.

« N’oubliez pas les paroles » (VIDEO) : le don d’Estelle

Mais ce soir ce que chacun retiendra c’est le très beau geste d’Estelle qui a souhaité faire un don de 5.000 euros à une association créée par des membres de sa famille – par alliance, si on a bien compris – et dont l’objectif est de venir en aide à un petit garçon qui souffre d’une maladie rare et dont on ne sait malheureusement pas grand chose.



ANNONCES





A demain Estelle !!!! Bravo pour ce fabuleux geste !!

On se retrouve demain avec @nagui ! Bonne soirée les amis et comme d'hab prenez soin de vous !!!#NOPLP pic.twitter.com/vJGhFWqVDb — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 27, 2020

Pour voir plus d’images, vous pouvez bien sûr opter pour les REPLAY accessibles durant 7 jours sur le site/et ou l’application France.TV

🚨🚨 ATTENTION 🚨🚨

Attention, et contrairement à ce que vous avez pu entendre ce soir dans l’émission, le tournoi des maestros prévu demain soir en prime-time a été déprogrammé. Suivez ce lien pour plus d’infos

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES