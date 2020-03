Pourquoi le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » ne sera pas diffusé ce 28 mars ?

5 ( 3 )



ANNONCES





Le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles », édition 2020, devait être diffusé à partir de demain, samedi 28 mars 2020 sur France 2. Oui mais ça c’était avant le Covid-19 et les mesures de confinement qui l’accompagnent.



ANNONCES





Pour mémoire le tournoi des maestros 2020 de « N’oubliez pas les paroles » devait réunir cette année les 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu ! Ils auraient eu pour mission de gagner jusqu’à 100 000 euros par émission au profit de plusieurs associations.

Depuis le Covid_19 est passé par là et les équipes de production n’ont pas eu d’autre choix que de se plier aux consignes sanitaires du gouvernement.

Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » : annulé ou reporté ?

Si aucune annonce officielle n’a filtré sur le sujet, aucune annulation n’est pour l’instant annoncée. Il semblerait donc, mais cela demande encore confirmation, qu’on s’achemine vers un report pur et simple et tournages. On vous tiens bien sûr au jus !



ANNONCES





Il se passe un truc important en ce moment dans le monde…. les tournages n'ont pas pu se faire….

Prenez soin de vous et restez branchée on vous donnera les infos dès qu'on en sait plus.#NOPLP — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 25, 2020

« Les Enfants de la télé » à la place

En lieu et place du jeu musical de Nagui, la chaîne a fait le choix de rediffuser la spéciale années 80 de l’émission de Laurent Ruquier « Les Enfants de la télé ».

Présentation : Les enfants de la télé ont décidé de fêter les années 80 avec une émission exceptionnelle où Laurent Ruquier reviendra sur des séquences cultes, fous rires, images drôles et émouvantes de la télé de ces années-là. A ses côtés de nombreux invités.

L’occasion de revoir avec plaisir les images cultes qui ont fait les belles heures de la télévision des années 80…

Et sinon…

En attendant un retour à la normale, retrouvez la version quotidienne de « N’oubliez pas les paroles » chaque soir à partir de 18h40 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES