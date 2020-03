Ce soir sur C8 « 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie »

5 ( 2 )



« 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie ». Un peu de douceur dans ce monde de brutes, ça vous tente ? Ce soir C8 vous propose de vous évader un peu avec une émission inédite qui sera diffusée dès 21h15 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo gratuit sur Mycanal.



Il n'est pas toujours facile d'être soigneurs dans un zoo, mais il y a des moments tellement beaux ! Des moments que vous proposent de découvrir

« 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie » : présentation

Direction le coeur de la Normandie, près de Lisieux où se trouve un surprenant parc animalier. Sur 70 hectares de plaines et de forêts, 1500 animaux sauvages vivent en semi-liberté. Pour prendre soin des ours polaires, pandas roux, rhinocéros mais aussi des girafes, une quarantaine de soigneurs et vétérinaires sont mobilisés. Ils sont tous des défenseurs de la cause animale. Entre l’arrivée de nouvelles girafes en provenance d’Angleterre, séance d’attrapage de trente wallabies et de quinze pélicans, mais aussi l’arrivée plutôt coriace d’une panthère venue du Sri Lanka, vous découvrirez le quotidien bien chargé du zoo de Cerza avec son lot de surprises et d’émotions

« 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie », un documentaire inédit réalisé par Andréa RIEDINGER, Fabrice GODET-LA-LOI et Céline MISSOFFE.



Vidéo

Et bien sûr on termine avec les images…

Il n’est pas toujours facile d’être soigneurs dans un zoo, mais il y a des moments tellement beaux !

Pour découvrir le quotidien bien chargé du Zoo de Cerza, rendez-vous ce soir à 21h15 dans « 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie. » pic.twitter.com/wURcZZgGQN — C8 (@C8TV) March 27, 2020

Pour découvrir le quotidien bien chargé du Zoo de Cerza, rendez-vous ce soir à 21h15 sur C8 !

