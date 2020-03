« Pièces à conviction » du 25 mars : les agriculteurs vont-ils sauver la planète (sommaire et vidéo)

5 ( 2 )



« Pièces à conviction » du 25 mars 2020. Ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi sur France.Tv retrouvez une soirée spéciale de « Pièces à conviction ». Quand la pandémie de Coronavirus aura pris fin, tout redeviendra-t-il comme avant ? Votre émission est partie à la rencontre de ces agriculteurs qui ont déjà commencé leur révolution



En raison du confinement lié au Covid – 19, et pour respecter la consigne d’éviter au maximum les déplacements, Virna Sacchi qui vit et travaille à Lille où elle présente l’édition régionale du 19/20 ne présentera exceptionnellement pas demain la soirée spéciale de « Pièces à conviction ».

C’est Emilie Tran Nguyen, présentatrice de l’édition nationale du 12/13 qui présentera l’enquête « les agriculteurs vont-ils sauver la planète ? » et s’entretiendra ensuite en duplex pendant 20′ avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Félix Noblia, agriculteur – chercheur bio



« Pièces à conviction » du 25 mars 2020 : le sommaire

À l’heure du changement climatique et de la chute de la biodiversité, nombre d’agriculteurs opèrent une métamorphose. C’est ça ou disparaître !

Ils traversent de graves crises : le prix des denrées qu’ils produisent ne cesse de baisser, et parfois leurs productions se raréfient. Beaucoup d’entre eux, tenus par des investissements qu’ils n’arrivent plus à rembourser, jettent l’éponge. Le nombre de suicides dans le monde paysan en atteste : 605 en 2015, d’après le dernier rapport officiel.

Pour sauver leur métier et leurs fermes, transmis de père en fils ou filles, beaucoup réfléchissent à changer leurs pratiques. Comme eux, la planète est en crise : en France, l’agriculture produit 21 % des émissions de gaz à effet de serre, l’élevage de bovins en tête.

« Pièces à conviction » est parti à la rencontre d’agriculteurs et d’agricultrices qui éprouvent de nouvelles méthodes de culture. Une révolution dans ce monde réputé conservateur ! Des chercheurs, des « coachs » scientifiques, les aident dans cette transformation qui passe aussi par un changement de modèle économique. Nous avons enquêté sur les obstacles et les résistances qui les empêchent d’évoluer vers une agriculture plus vertueuse et rémunératrice.

En Loire-Atlantique, dans le plus grand labo à ciel ouvert au monde, des producteurs de céréales cherchent à se passer d’engrais et de pesticides, sans renoncer aux rendements. Changer les pratiques pour sauvegarder leur ferme et leur métier, tout en enrichissant la biodiversité : c’est le défi auquel ils font désormais face.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne, des producteurs de lait ou de viande, accusés de détruire l’environnement, repensent leur métier d’éleveurs. Ceux que nous avons filmés prétendent même que l’élevage, contrairement aux idées reçues, peut sauver la planète !

Dans les vignobles du Sud-Est, le changement climatique inquiète des viticulteurs. Ils craignent de perdre leurs vignes. Certains migrent vers des terres moins exposées à la chaleur. Pour ceux qui restent, il faut ré-enrichir les sols pour sauver la vigne.

Dans ce document exceptionnel de « Pièces à conviction », tour de France de ces paysans en métamorphose, là où les signaux écologiques sont au rouge.

Voici la bande-annonce officielle de votre émission telle que publiée par France 3.

Quand la pandémie de Coronavirus aura pris fin, tout redeviendra-t-il comme avant ? Demain à 21.05, @PacFTV part à la rencontre de ces agriculteurs qui ont déjà commencé leur révolution ♻🚜 pic.twitter.com/LkTBOaPPJn — France 3 (@France3tv) March 24, 2020

