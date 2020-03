« Grey’s Anatomy » du 25 mars : vos deux épisodes inédits de ce soir

5 ( 5 )



« Grey’s Anatomy » du 25 mars 2020. Ce soir suite de la saison 16 inédite de votre série médicale préférée « Grey’s Anatomy ». Dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, découvrez les épisodes 5 et 6 de cette nouvelle saison « La mémoire dans la peau » et « Des bonbons ou un mort ».



« Grey’s Anatomy » du 25 mars : vos deux épisodes de ce soir

« La mémoire dans la peau » : Meredith est attendue au tribunal car elle n’a pas effectué son travail d’intérêt général. Bailey et Jo ont une patiente que Jo a connue lors de son séjour en clinique. Gemma et Richard prennent un petit déjeuner ensemble, qui tourne court.

« Des bonbons ou un mort » : Alex demande à Richard de détourner l’attention des investisseurs quand il apprend que des squelettes ont été découverts sur le chantier. Teddy décide de faire des déguisements d’Halloween originaux pour Allison et Leo.



Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée réunissant 3.63 millions de fidèles pour 14.4% de part de marché. TF1 était leader sur l’ensemble du public mais aussi et surtout très largement en tête auprès du public féminin avec 31% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

En sera il de même ce soir ? Réponse demain matin avec les chiffres du sacro-saint audimat.

