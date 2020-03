Plus belle la vie : ce soir, Alexandra emmène Léa en cavale (résumé + vidéo de l’épisode 4018 PBLV du 18 mars 2020)

3.8 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4018 du mercredi 18 mars 2020 –Les choses dégénèrent pour Léa ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Alexandra va la faire quitter l’hôpital malgré la quarantaine et la forcer à la suivre en cavale !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4018

César prétend devant Boher qu’il n’a jamais reçu Merval à GTS. Mais seul, il est pris d’une quinte de toux. Alexandra a pris Léa en otage et l’oblige à la faire sortir de l’hôpital. Les deux femmes sont menottées ensemble, obligeant Alexandra à emmener Léa avec elle. Elles arrivent jusqu’à la cabane de pêcheur d’Antonio, un vieil ami d’Alexandra. De son côté, Jeanne est rattrapée par la fièvre, et tombe inanimée devant Mila, affolée…

Andrès délègue l’organisation de la fête surprise à Mirta, qui se charge d’inviter les amis de Luna. Roland insiste pour préparer le repas de la fête, et demande à Thomas de le proposer à Mirta. Francesco, qui n’a pas confiance en Andrès, le met en garde de ne pas faire du mal à son amie. Luna sent que Mirta, très joyeuse, lui cache quelque-chose…



Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4018 du 18 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

