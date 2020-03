Plus belle la vie : ce soir, Baptiste vire Alexandra (résumé + vidéo de l’épisode 4011 PBLV du 9 mars 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4011 du lundi 9 mars 2020 – Ce soir, les choses tournent mal entre Baptiste et Alexandra dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Baptiste va découvrir qu’elle a échangé des textos avec l’homme qui a été retrouvé mort à côté d’elle… Et même si elle jure son innocence, Baptiste la vire de chez lui !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4011

A l’hôpital, Léa ne sait plus où donner de la tête. Baptiste se renseigne sur Alexandra auprès de Kevin. Ce dernier trouve un soutien-gorge dans le salon de Baptiste et croit qu’il a une aventure. Baptiste confronte Alexandra, qui le supplie de le croire car elle se dit innocente dans cette affaire. Mais Baptiste lui demande de quitter son appartement dès le lendemain matin. De son côté, Jeanne est inquiète pour Mila, dont elle est sans nouvelles. Elle vient la chercher chez Jennifer, mais Mila se cache…

Le retour de Franck, qui est revenu d’un long chantier de dix mois à l’étranger, est déceptif. Il a la désagréable sensation de s’être fait remplacer par Eric comme l’homme de la maison, et surtout comme père auprès de Noé. Ce dernier semble en vouloir à Franck, et ne se prive pas de lui faire comprendre…



Mirta pousse Luna à faire le coming out de sa relation. Andrès est réticent et quand Luna le relance, il la menace d’arrêter leur idylle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4011 du 9 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

