Demain nous appartient en avance : Souleymane soutient son père (résumé + vidéo épisode 677 DNA du 9 mars 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 677 du lundi 9 mars 2020 –Une nouvelle semaine qui commence et ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », Souleymane discute avec son père et il lui apporte tout son soutien par rapport à ce qu’il a vécu et le secret qu’il a caché pendant toutes ces années.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 677

Souleymane vient de découvrir le lourd secret de son père. En effet il a appris que face à ses mésaventures d’il y a 20 ans, Antoine a dû quitter ses parents du jour au lendemain, sans jamais les revoir. Face aux révélations de son père, Souleymane éprouve beaucoup de compassion sur son histoire et les conséquences qui s’en sont suivies. Après l’avoir longtemps jugé, Souleymane découvre une nouvelle facette de son père et voit en lui un homme d’un grand courage. Après ces derniers mois très compliqués, leur relation père/fils va peut-être enfin pouvoir être vécue pleinement, dans le bonheur et le respect mutuel.

De son côté, Martin s’apprête à interroger un témoin clé dans l’affaire. Maxime se sent trahi par Amanda, qui pourtant pensait bien faire. Quant à Charlie, elle demande à Christelle de l’aider à revoir sa mère.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 677 du 9 mars

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

