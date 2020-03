Plus belle la vie : ce soir, le retour d’un personnage (résumé + vidéo de l’épisode 4024 PBLV du 26 mars 2020)

4.4 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4024 du jeudi 26 mars 2020 – Un personnage culte va faire son grand retour ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Xavier Revel, l’ex-mari de Johanna, est de retour à Marseille et vient voir Patrick suite à l’assassinat de Leconte !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4024

Pavel réunit ses lieutenants car son empire est ébranlé. Les voyous choisissent une nouvelle taupe pour les rencarder. Pour la police et le procureur, trouver Pavel est une priorité, mais aucun des assaillants n’est identifié. Patrick charge Irina et Boher d’enquêter sur un individu. Les deux policiers mettent la pression sur un témoin en lui expliquant que Pavel est un monstre. Pour mener à bien sa mission, Samir prend en photo une fillette à la sortie de l’école…

Baptiste en client, et Léa en serveuse, sont en infiltration à l’écolodge qui appartient à la famille Danon. La piste de la veuve intéressée se précise. Alexandra, en prison, est touchée par ce que fait Léa. Elles se déclarent à mi-mots leur attirance. Pendant ce temps, Charlotte Danon, la veuve, essaie de séduire Baptiste…



Noé et Franck ont enfin renoué leurs liens. Eric rentre chez lui et quitte le foyer de Blanche avec une petite larme, mais sa solitude est de courte durée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4024 du 26 mars

