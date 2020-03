« Secrets d’histoire » du 23 mars 2020 : ce soir sur France 3 (re)découvrez Néfertiti, mystérieuse reine d’Égypte (vidéo teaser)

3.8 ( 5 )



« Secrets d’histoire » du 23 mars 2020. En ce lundi soir un peu particulier Stéphane Bern nous emmène à la découverte de Néfertiti, la plus mystérieuse reine de l’Antiquité qui, il y a 35 siècles, régnait avec son époux, le grand pharaon Akhenaton… La sublime Néfertiti, « belle d’entre les belles », comme on la nomme à l’époque.



À suivre dès 21h05 sur France 3

« Secrets d’histoire » du 23 mars 2020 : sommaire et présentation

Dans cet épisode, nous allons tenter de lever les mystères de sa personnalité hors du commun et de son règne. Celui d’une révolution spirituelle inouïe, qui nous a livré tant de chefs-d’œuvre.



À commencer par le buste exceptionnel qui serait celui de la grande souveraine, conservé au musée d’égyptologie de Berlin.

Est-ce vraiment son visage ou la représentation élogieuse d’une nouvelle déesse que l’on adore ? Qui était-elle au juste ? Avait-elle autant de pouvoir que ses représentations le laissent penser ? L’amour de son époux, le grand pharaon, était-il aussi sincère que l’on voulait le faire croire ?

Répondre à ces questions, c’est déjà s’intéresser à l’influence de ses prédécesseurs sur le trône. Des souverains conquérants et bâtisseurs qui façonnent un royaume faste et prospère comme l’Égypte n’en a jamais connu auparavant. À commencer par le pharaon Amenhotep III, beau-père de Néfertiti, et Tiyi, sa redoutable belle-mère.

C’est comprendre l’Égypte antique et ses nombreux dieux. Le principal, Amon, dont les temples de Karnak et de Louxor célèbrent la puissance. Mais aussi Aton, le nouveau, choisi exclusivement par la souveraine et le pharaon. Un premier monothéisme. Une révolution.

C’est bien sûr aussi vivre l’incroyable aventure d’une nouvelle capitale, sortie des sables et décidée par Néfertiti et son époux. Telle la ville d’Amarna. Partager avec eux leur quotidien mais aussi celui de leur peuple. Les loisirs, leurs repas, le statut si moderne des femmes de l’époque.

C’est enfin se plonger dans les croyances toujours aussi fascinantes de l’au-delà. Grâce aux nécropoles de la vallée des Rois et aux momies à ce jour découvertes.

Mais qu’est-il arrivé à celles de Néfertiti et Akhénaton ? Bien des mystères subsistent encore avec, de jour en jour, de nombreuses révélations.

Ce qui est certain, c’est que cette première tentative monothéiste de l’humanité n’a pas fini de nous fasciner, comme le sourire si noble et serein du buste de celle qui reste pour nous à jamais « La belle d’entre les belles ».

Voici tout de suite le teaser vidéo de votre émission…

