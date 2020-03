5 ( 5 )



Sommaire de « Sept à huit » de ce dimanche 15 mars 2020 – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 15 mars 2020

Dans « 7 à 8 life », elles ont longtemps souffert du regard des autres. Aujourd’hui les rondes prennent leur revanche et ont décidé de s’aimer telles qu’elles sont…

Et dans « 7 à 8 », la France face au coronavirus. Hôpitaux sous tension, commerçants en difficulté, écoles fermées, comment les français s’organisent face à l’épidémie ?

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 15 mars 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.



