Un si grand soleil en avance : Damien craque pour Lucille (résumé + vidéo épisode n°405 du 14 mars 2020)

Exceptionnellement ce samedi soir et avant une interruption de la diffusion pour cause de coronavirus (voir notre article), retrouvez un nouvel épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Et on peut vous dire que ça s’annonce chaud entre Lucille et le beau Damien, qui est pourtant en couple avec Bilal depuis plus d’un mois !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 405

Lucille accueille Damien au zoo, où elle a décidé de le pistonner grâce à son grand père. La visite les mène dans un bâtiment isolé où ils se retrouvent seuls à seuls… Là, l’attirance est trop forte et Damien n’hésite pas à tromper Bilal dans les bras de Lucille ! Ils se laissent aller dans la paille…

Et tandis qu’Ève est morte d’inquiétude, Davia aimerait être capable de formuler clairement ce qu’elle veut. Pendant ce temps, au commissariat, une nouvelle piste fait rebondir l’enquête.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

