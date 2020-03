EXCLU Plus belle la vie en avance : un retour surprise, découvrez qui est Pavel (infos PBLV )

4.7 ( 25 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 3 avril Si vous êtes fans de la série quotidienne « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, vous allez découvrir l’identité de Pavel !

Comme vous étiez nombreux à l’avoir deviné ces derniers temps, c’est bien Andrès, le compagnon de Luna, qui se cache derrière le mystérieux Pavel ! Luna va découvrir la vérité mais choisir de la garder pour elle et de protéger Andrès… Jusqu’à ce que Luna interroge Francesco sur ce qu’il a vécu avec Pavel et qu’elle soit horrifiée en apprenant de quoi il est capable… Luna va finir par dire la vérité à Mirta !



De son côté, Jean-Paul débute une relation avec Irina, mais elle est rongée par sa fixation sur Pavel… Et Jean-Paul, dont la petite Lucie est menacée par Samir et Pavel, n’ose rien dire à Patrick et Irina… Et dans le cadre de l’enquête sur Pavel, un ancien personnage fait son grand retour au Mistral : Xavier Revel, l’ex-mari de Johanna ! Avec Xavier, ils tentent de monter un flag pour arrêter Pavel alors qu’il a rendez-vous avec son lieutenant. Mais c’est un échec cuisant, Pavel n’est pas dans la voiture…

Quant aux élections municipales, elles sont perdues pour Hadrien, c’est Lougane, qui après recomptage des voix, remporte la victoire. Hadrien renonce à être adjoint, Lougane propose alors le poste à Samia…

Et à la coloc, on accueille Mouss, bien décidé à conquérir Mila.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 16 mars sur France 3

Babeth et Léa minimisent la situation auprès de Patrick, mais lui cachent qu’Emilie est atteinte de fièvre. Didier Lanski, dépêché par la gestion des hôpitaux, préfère risquer la vie des patients plutôt que payer le coût de leur transfert. Mila, non infectée, se propose d’aider Babeth et Léa à prendre la température des patients. Riva, de chez lui, enrage de ne pouvoir aider ses collègues. Les proches sont inquiets. Patrick lance un avis de rechercher pour retracer le parcourt de Merval, le patient zéro…

Franck est prêt à tout pour recoller les morceaux avec Noé, mais ce dernier est impitoyable. Au point que Franck prend la décision de quitter son appartement le temps que celui d’Eric soit à nouveau en état. Mirta, voit arriver Franck au Céleste, et le persuade qu’il est un bon père…

Luna est inconsolable d’avoir été trahie par Andrès. Mirta découvre qu’Andrès est aussi mal que sa fille. Elle le pousse à agir et à se réconcilier avec Luna.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

