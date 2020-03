5 ( 8 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 22 mars 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 22 mars 2020

Dans « 7 à 8 life », icebergs, banquises, phoques et manchots. Embarquement pour une croisière polaire exceptionnelle.

Et dans « 7 à 8 », la France face au Coronavirus Covid-19. La bataille des hôpitaux, les difficultés du confinement, l’exode des Parisiens vers les campagnes. Un document exceptionnel auprès de ceux qui doivent continuer à travailler mais aussi auprès des soignants, des malades et des familles endeuillées.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 22 mars 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.



« Sept à huit » en quotidienne dès lundi à la place de « Demain nous appartient »

Et dès ce lundi 23 mars 2020, retrouvez « Sept à huit » en quotidienne en lieu et place de votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » dont la production a suspendu les tournages.

Pour continuer d’accompagner et d’informer au mieux les téléspectateurs dans cette situation de crise sans précédent, TF1 a décidé de renforcer son offre d’information avec deux nouveaux rendez-vous. Chaque soir, à partir de 19h05 TF1 proposera une déclinaison du magazine dominical Sept à Huit baptisée « Sept à huit : la quotidienne ».

Au cœur de la crise qui frappe la France aujourd’hui, Harry Roselmack présentera chaque jour ce nouveau rendez-vous d’information avec des reportages inédits.

