Sommaire de « 50’Inside » du 21 mars 2020 : Kad Merad, Michaël Youn, Kevin Costner…

Sommaire de « 50’Inside » du 21 mars 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Au programme notamment la story « Foule sentimentale ». Plus que jamais on a soif d’idéal. Comment Alain Souchon a-t-il trouvé l’inspiration d’une chanson devenue un hymne fédérateur ?

Le portrait Michaël Youn. Il nous raconte 5 rencontres qui ont marqué sa vie.



Kad Merad. Acteur, metteur en scène, humoriste et chanteur, les équipes de 50inside l’ont suivi lors des répétitions de sa nouvelle pièce au Théâtre de la Michodière à Paris.

A noter que c’est Mathieu Madénian qui sera l’invité de l’émission cette semaine, un acteur au grand coeur que l’on retrouvera lundi soir dans « Les bracelets rouges ».

Et dans « 50’Inside le Mag », découvrez Aspen, la station de ski préférée des stars comme Melanie Griffith ou Kevin Costner qui a ouvert son chalet pour l’occasion.

Et puis évadez-vous à Bora Bora en Polynésie : le Paradis sur terre !

