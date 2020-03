« Tout le monde veut prendre sa place » du 28 mars : Sandrine est éliminée !

5 ( 6 )



« Tout le monde veut prendre sa place » du 28 mars 2020. Cette journée de samedi restera à jamais gravée dans la mémoire des fans du jeu de Nagui « Tout le monde veut prendre sa place ». Pourquoi ? Et bien parce que la championne en titre a été éliminée après 143 participations !



En ce dernier samedi du mois de mars, Sandrine a eu le « malheur » de croiser la route d’Anne qui a fait mieux qu’elle dans le quizz final. Pour sauver son fauteuil, Sandrine lui a fait une jolie offre lui proposant 6.600 euros de sa cagnotte. Somme à laquelle il convenait de rajouter les 1.400 euros remportés par Anne lors de l’émission d’aujourd’hui.

Oui mais NON. Anne a refusé l’offre et a donc fait tomber Sandrine qui a donc été éliminée après 143 participations, 142 victoires et 144.400 euros de gains !

Bref, mais vous l’aurez compris, Sandrine a loupé de peu le podium du classement des plus grands champions du jeu.



Classement des 10 plus grands champions

Voici le classement actuel

1. Marie-Christine : 213 victoires et 196 900 € + (4 voyages et 1 voiture)

2. Julien : 152 victoires et 154 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

3. Dominique : 150 victoires et 160 000 € + (3 voyages et 1 voiture)

4. Sandrine : 142 victoires et 144 400 € + (3 voyages et 1 voiture)

5. Stéphane : 139 victoires et 117 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

6. Enzo : 138 victoires et 132 200 € + (3 voyages et 1 voiture)

7. Christophe : 130 victoires et 157 700 € + (3 voyages et 1 voiture)

8. Jean-Michel : 124 victoires et 105 300 € + (3 voyages et 1 voiture)

9. Françoise : 78 victoires et 71 700 € + (3 voyages)

10 Lionel : 74 victoires et 63 500 € + (3 voyages)

« Tout le monde veut prendre sa place » du 28 mars : l’élimination de Sandrine en vidéo

Vous n’y étiez pas ? Voici la vidéo replay de ce grand moment de l’émission d’aujourd’hui.

🔴 BREAKING NEWS 🔴

Nous avons une nouvelle CHAMPIONNE !!

👉📺 Sandrine qui a cumulé 142 victoires, a laissé sa place à … Bilan : Sandrine est 4e dans le TOP des CHAMPION.NES

BRAVO !! 😍🏆👏 🔴REPLAY https://t.co/r0oklBJKkJ pic.twitter.com/iBRK0Gnf81 — TLMVPSP (@tlmvpsp) March 28, 2020

« Tout le monde veut prendre sa place » sera de retour dès demain à 11h55 sur France 2 et France.TV

