Un si grand soleil : Soriano se réveille, Lucille proche de Damien, ce qui vous attend mercredi 11 mars (épisode n°403 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 403 du mercredi 11 mars, Gérald Soriano va commencer à se réveiller à l’hôpital.

Janet annonce la bonne nouvelle à Dylan, qui est soulagé et heureux pour son père.



Mais de son côté en prison, Virgile continue de se laisser couler. Il reçoit la visite de Florent, son avocat envoyé par Eve, qui lui dit qu’il peut comprendre ce qu’il ressent car son fils Enzo était à l’escape game. Quand il lui parle d’utiliser son état psychologique pour se défendre, Virgile refuse et affirme qu’il assume son geste ! Il ne veut clairement pas se défendre.

Quant à Mo, elle s’embrouille avec Eve au sujet d’une interview qu’elle a donné à Jo et dans laquelle elle dit comprendre le geste de Virgile. Mo est choquée et ne cautionne pas ses propos. Eve la rejette, elle ne veut pas être jugée en ce moment.



A la coloc, c’est la fête d’anniversaire de Davia. Gary débarque avec Quentin, qui a quitté sa compagne. Et entre Davia et Quentin, ça semble bien coller… Au même moment, Lucille se rapproche de Damien, le copain de Bilal…

