Pékin Express retour sur la route mythique : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 3 ?

5 ( 2 )



ANNONCES





Pékin Express : retour sur la route mythique, épisode 3 du mardi 10 mars 2020 – C’est parti pour la seconde soirée de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». On commence avec la qualification pour l’épreuve d’immunité, une première partie de course durant laquelle les équipes doivent faire des crepes avec l’aide des locaux.

Se qualifient finalement pour disputer l’immunité : les jeunes mariés Maxime et Alizée, les frères bucherons Thomas et Matthieu, et les soeurs lilloises Pauline et Aurélie.



ANNONCES





L’épreuve est très serrée. Il s’agit d’une épreuve que Maxime et Alizée avaient failli gagner à Bornéo : des phrases en langue locale à répéter à des enfants. Thomas et Matthieu, seule binôme a ne pas avoir trouvé d’hébergement, ont beaucoup de mal au départ et pourtant, c’est eux qui finissent par remporter l’immunité ! Ils sont donc qualifiés pour la Chine !

Place à l’étape du jour, avec un quizz à répondre quand ils sont dans un véhicule en suivant une fréquence radio bien précise. La victoire se joue à seulement quelques secondes et c’est finalement Maxime et Alizée qui remporte l’étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros, la 2ème pour leur binôme. Les soeurs, Pauline et Aurélie, arrivent 2èmes à une poignée de secondes.



ANNONCES





Fabrice et Ingrid arrivent derniers. Ils décident d’affronter Pauline et Aurélie. Fabrice et Aurélie partent pour le duel final tandis qu’Ingrid et Pauline doivent attendre. Et c’est Aurélie qui revient la première ! Fabrice et Ingrid sont donc éliminés.

Si vous avez loupé ce troisième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES