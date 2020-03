4.6 ( 21 )



Vers une déprogrammation des « 12 coups de midi » pour cause de coronavirus ? Chaque jour, à partir de 12 heures sur TF1 et en replay streaming vidéo sur MYTF1, vous pouvez regarder un numéro inédit du jeu de Jean-Luc Reichmann. Et chaque jour vous êtes nombreux à vous étonner que l’émission continue à être diffusée comme si de rien n’était : une émission en public et sans qu’aucune précaution particulière ne soit prise alors que la France est confinée pour cause de Covid-19 !



Sur les réseaux sociaux certains crient même au scandale ! Sauf que, si les émissions sont toutes inédites, toutes ont été enregistrées bien avant les mesures sanitaires décidées par le gouvernement et même bien avant que le confinement ne soit décidé puis prolongé.

Vers une déprogrammation des « 12 coups de midi » ?

Oui mais pour combien de temps encore aurons-nous droit à des inédits ? TF1 dispose t-elle de suffisamment d’émissions pour tenir durant tout le confinement ? Doit s’attendre à une rapide déprogrammation ?

Et bien que les fans se rassurent ! TF1 a une avance considérable sur la diffusion ! Bref elle a un stock d’inédits important, si important même que l’émission n’est pas menacée pour les 4 prochaines semaines.



En effet nous pouvons vous confirmer que la chaîne dispose d’émissions inédites des « 12 coups de midi » jusqu’au 28 avril prochain.

Vous aurez donc tout le loisir de suivre votre jeu quotidiennement jusqu’à cette date. Une fois le confinement levé, les enregistrements pourront reprendre et les téléspectateurs n’y verront en principe que du feu. Seul exception : une nouvelle prolongation du confinement.

Et sinon…

Sinon notez qu’aujourd’hui Éric a encore gagné. Coup de maître à 30.000 euros en ce dimanche dont 15.000 pour sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé sans succès le nom de Lio en raison principalement de la barquette de frites ! Rappel des moms déjà proposés pour cette étoile : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio.

Pour mémoire nous recherchons une femme pas forcément connue de tous !

Vidéo

On termine comme souvent par quelques images….

Les « 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous ce lundi 30 mars 2020 dès 12 heures sur TF1 pour la suite de l’incroyable parcours d’Éric. Il débutera l’émission avec 681.691 euros dans sa cagnotte.

