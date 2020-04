« 3h10 pour Yuma » : 3 choses à savoir sur le film de France 3 ce soir (vidéo)

5 ( 7 )



« 3h10 pour Yuma » de James Mangold est en mode rediffusion ce soir sur France 3 à partir de 21h05. Pour les connectés, possibilité de suivre le film en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« 3h10 pour Yuma » : synopsis, histoire

Le célèbre hors-la-loi Ben Wade (Russell Crowe) et son gang de voleurs terrorisent les voies de chemins de fer de l’Arizona. Quand Wade est capturé, Dan Evans (Christian Bale), un vétéran de la Guerre Civile luttant pour survivre dans son ranch frappé par la sécheresse, se porte volontaire pour le transporter jusqu’au train qui l’emmènera à son procès. En chemin, Evans et Wade apprennent à se respecter, mais avec le gang de Wade aux trousses et des dangers tout le long du chemin, la mission s’avère vite un voyage violent vers leurs destins.

Casting

Au casting Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster, Gretchen Mol ou bien encore Peter Fonda.

3 choses à savoir sur votre film

🤠 « 3h10 pour Yuma » n’est autre que le remake du film éponyme de Delmer Daves sorti en 1957

🤠 Le tournage de ce film s’est déroulé en 54 jours à peine au Nouveau Mexique

🤠 C’est Tom Cruise qui devait camper le rôle de Ben Wade qui est finalement revenu à Russell Crowe.



Bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce vidéo de votre film

« 3h10 pour Yuma » c’est un grand western et il mérité d’être vu ! Alors rendez-vous ce soir dès 21H05 sur France 3 et France.TV.

Bonne soirée télé à tous !

