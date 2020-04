À quand un retour des « 12 coups de midi » ? En attendant Paul dope l’audience….

4.7 ( 14 )



À quand un retour des « 12 coups de midi » ? Cette question vous êtres nombreux à vous la poser et pour cause. Depuis ce mercredi 29 avril 2020 TF1 n’a pas eu d’autre choix de que proposer des rediffusions de l’émission, le stock d’inédits étant totalement épuisé.



Le parcours d’Éric, nouveau plus grand maître de midi en terme de gains, s’est donc brutalement interrompu après 160 participations et 811.744 € de gains et de cadeaux.

Pour ceux qui n’étaient pas, notez que l’étoile mystérieuse a dévoilé un nouvel indice : un micro. Il s’ajoute à ce fameux lac gelé qui serait situé dans les Carpates ukrainiennes et au microscope binoculaire.



Les noms déjà proposés : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat.

À quand un retour des « 12 coups de midi » ?

Mais ce qui vous importe désormais c’est surtout la date à laquelle les enregistrements des « 12 coups de midi » vont pouvoir reprendre afin que des émissions inédites puissent être proposées rapidement sur TF1.

Et bien pour l’instant c’est encore un peu vague. Malgré la plan de déconfinement qui devrait entrer en vigueur le 11 mai, la fameuse carte des départements verts ou rouges qui sera présentée ce soir pourrait encore changer la donne.

Comment faire dans une telle situation pour faire venir des candidats de toute la France ? Ça paraît très compliqué. Comment faire également si le département dans lequel se trouve le studio d’enregistrement est en rouge ? Bref, c’est le flou le plus total !

Jean-Luc Reichmann s’est d’ailleurs très montré très prudent quant à une reprise des enregistrements à compter de cette date. « Ça fait longtemps que nous y réfléchissons. On a failli recommencer un peu avant mais on n’a pas voulu enfreindre Si on a la chance de retourner le 11 mai, on respectera un espace entre les candidats » a déclaré l’animateur au micro des « Grandes Gueules ».

Puis d’évoquer, en case de reprise des tournages, la possibilité que les émissions soient sans public avant la rentrée de septembre. « Pour le public, je pense que si on anticipe un peu, il n’y aura pas de public avant la rentrée, il faut être super lucide là-dessus, on va prendre toutes les précautions » a t-il rajouté.

Audience en forme

En attendant d’en savoir plus, intéressant de regarder les chiffres de l’audience qui restent excellents. Hier, pour la première rediffusion, 4.3 millions de personnes ont (re)découvert les premiers pas de Paul soit 34% du public présent devant son poste de télévision. Juste ENORME !

📊[AUDIENCES] Voici les audiences des @12Coups_tf1 hier : 🌟 4.3M de tlsp

🌟 34% auprès des 4+

🌟 26% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/TAQUUx8V2O — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) April 30, 2020

Retrouvez Jean-Luc Reichmann, Zette et donc Paul tous les jours à partir de 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

