« Joséphine ange gardien » du 30 avril : vos deux épisodes d’aujourd’hui sur TF1

« Joséphine ange gardien » du 30 avril 2002. Tout comme mardi après-midi, deux épisodes en rediffusion de « Joséphine ange gardien » vous seront ainsi proposés aujourd’hui à partir de 13H50, juste après le JT de 13 heures.



Retrouvez également ces épisodes en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

« Joséphine ange gardien » du 30 avril : vos deux épisodes d’aujourd’hui

« Carpe Diem » dès 13h50 : Joséphine vient en aide à François, propriétaire d’un petit salon de coiffure. Fragilisé par la mort de son père, enlisé dans des problèmes financiers, François semble avoir perdu le goût de vivre, au point de s’éloigner de sa femme et de son fils qui ne savent plus comment l’aider. Joséphine découvre que derrière la déprime de François se cache un regret profond. En plein syndrome de « l’herbe est plus verte ailleurs », le coiffeur s’imagine qu’il a raté sa vie en reprenant le salon de son père, au lieu de se lancer dans les affaires comme son ami d’enfance, Jérôme, devenu le patron d’une grosse société de vente en ligne. Notre ange tente par tous les moyens de remonter le moral de son client, en vain. François n’accepte pas sa vie… Joséphine n’a d’autre solution que d’interrompre le cours du temps pour employer une solution radicale. Elle projette François dans une dimension parallèle, lui faisant vivre sa vie rêvée…



Au casting de cet épisode Alexandre Brasseur et Sara Mortensen

« Le secret de Gabrielle » dès 15h30 : Gabrielle est sous le choc, elle vient d’apprendre que l’enfant qu’elle a mis au monde lorsqu’elle avait 16 ans, est bien vivant contrairement à ce qu’on lui avait annoncé. Joséphine n’a qu’une seule solution pour résoudre ce mystère : retourner en 1962, dans le pensionnat de jeunes filles de Gabrielle. Une palpitante aventure pour notre ange gardien qui se retrouve plongée parmi les jeunes filles des sixties, entre leurs rêves de femmes libres et leurs amours naissantes.

Notez la présence au casting de cet épisode de Brigitte Fossey.

« Joséphine ange gardien » c’est aujourd’hui dès 13h50, et comme tous les après-midi, sur TF1 et MYTF1.

