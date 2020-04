4.6 ( 10 )



ARTE rend hommage au chanteur Christophe Dès maintenant sur ARTE Concert , jusqu’au 22 juin 2020 er sur ARTE le vendredi 24 avril 2020 à 22h30.



En hommage au chanteur Christophe, disparu hier, retrouvez dès aujourd’hui sur ARTE Concert et à l’antenne vendredi 24 avril à 22h30, le superbe concert qu’il avait livré, seul au piano, dans les jardins de la Villa Médicis à Rome en 2014, lors du festival Villa Aperta.

Le concert sera également diffusé lundi 20 avril à 12h sur la page Facebook d’ARTE Concert.



Christophe, arborant ses éternelles santiags et ses célèbres lunettes bleues, a déroulé ses plus beaux succès : “Les marionnettes”, “Petite fille du soleil”, “Les paradis perdus”, “Aline”… Pour son premier concert en Italie depuis quarante ans, “le dernier des Bevilacqua” a également rendu un bel hommage à ses aïeux lombards en offrant une version magnifique des “Mots bleus” et en traduisant certains couplets de son répertoire. Un moment rare d’une grande intimité.

Christophe à la Villa Aperta

Réalisation: Thierry Villeneuve

Coproduction : ARTE France, Sombrero&Co (France, 2014, 1h)

En conséquence, la rediffusion du documentaire Marianne Faithfull, fleur d’âme, initialement prévue vendredi 24 avril à 22h30 est déprogrammée.

>>> Mort du chanteur Christophe à l’âge de 74 ans.

