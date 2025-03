« Douglas Is Cancelled » : la nouvelle série ce soir sur Arte (6 mars 2025)

Publicité





C’est ce jeudi 6 mars que Arte lance la diffusion de la série britannique inédite « Douglas Is Cancelled ». Au programme pour cette première soirée, les quatre premiers épisodes inédits de la saison 1.





A découvrir dès 20h55 sur la chaîne ou sur Arte.tv pour le replay.







Synopsis et casting de la série « Douglas Is Cancelled »

Un célèbre journaliste télévisé est accusé d’avoir tenu une blague sexiste lors d’une soirée. L’affaire prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux lorsque sa co-animatrice intervient, déclenchant une spirale infernale de scandale et de vengeance. « Douglas Is Cancelled », une minisérie percutante signée Steven Moffat (« Sherlock »), met en vedette Hugh Bonneville et Karen Gillan.



Avec Hugh Bonneville (Douglas Bellowes), Karen Gillan (Madeline), Ben Miles (Toby), Alex Kingston (Sheila), Nick Mohammed (Morgan), et Simon Russell Beale (Bently)

Douglas Is Cancelled, résumés des épisodes du 6 mars 2025

Episode 1 : Douglas Bellowes et Madeline Crow forment un duo complice à l’antenne, co-animant une émission d’actualités en prime time sur une grande chaîne nationale. Malgré leur différence d’âge, leur alchimie séduit le public. Mais tout bascule lorsque Douglas est rattrapé par une blague sexiste prononcée en privé et révélée sur les réseaux sociaux. La polémique enfle, menaçant la stature intouchable du journaliste. Face à la tempête médiatique, son entourage s’active pour élaborer la meilleure stratégie de communication.

Episode 2 : Après le retweet incendiaire de Madeline à son sujet, Douglas exige des explications. Pourtant, une fois de plus, le journaliste sexagénaire semble tomber sous l’influence de sa co-animatrice, au grand désarroi de son épouse Sheila.

Episode 3 : Enfant, Madeline a découvert sa vocation en regardant Douglas Bellowes animer ses émissions avec détermination. Des années plus tard, elle se lance à son tour dans l’univers de la présentation télévisée, bien décidée à faire sa place.

Episode 4 : Chargés de préparer leur grand entretien, Madeline et Douglas s’engagent dans une séance de coaching intense, qui vire rapidement à un véritable duel. Au fil des échanges, les révélations inattendues s’enchaînent.

