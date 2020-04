Audiences TV prime 16 avril : nouveau carton pour « La 7eme compagnie », flop pour France 2

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime 16 avril 2020. Sans surprise nouveau carton pour la 7eme compagnie de TF1. Hier soir le film « On a retrouvé la 7ème compagnie » s’est imposé sans difficulté aucune écrasant même la concurrence. Verdict : 6.90 millions de téléspectateurs pour 26.3% de part de marché.



Audiences TV prime 16 avril : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et sa série du jeudi soir « Why Women Kill » dont l’épisode inédit « Que sera sera » a pu compter sur 3.88 millions de fidèles soit 14.1% du public présent devant son poste de télévision.

France 3 suit avec la première diffusion en clair du film « Les grands esprits ». Signé Olivier Ayache-Vidal, il a convaincu 2.91 millions de Français soit 11.3% de l’ensemble du public.



France 5 est juste derrière avec le documentaire « Révélations sur les manuscrits de la mer ». Inédit en clair, il a convaincu 1.35 million de personnes (pda 5%).

W9 complète le top 5 avec « Transformers 3 : la face cachée de la Lune » de Michael Bay. 1.35 million d’amateurs du genre ont répondu à l’appel soit 5.9% des téléspectateurs.

Et le flop du jour est pour France 2 avec son émission « #EtAprès : la grande émission des Européens ». Présentée par Julian Bugier, elle n’a réuni que 1.28 million de personnes pour 5.4% de part de marché.

