Ce soir à la télé, Cauchemar en cuisine à Tarbes (M6 VIDEO)

4.4 ( 9 )



ANNONCES





Cauchemar en cuisine au programme télé du mardi 28 avril 2020 – Ce soir à 21h05 sur M6, Philippe Etchebest vous donne rendez-vous pour une rediffusion d’un épisode de « Cauchemar en cuisine » qui date de 2018. Et ce mardi, c’est à Tarbes que Philippe Etchebest va tenter de sauver un nouveau restaurant.

A suivre sur M6 mais aussi en replay et/ou en streaming sur 6Play.



ANNONCES





Cauchemar en cuisine présentation de l’émission du mardi 28 avril 2020

Il y a 25 ans, Christian a repris un établissement avec sa femme Joëlle et son neveu Christophe. Après des années de dur labeur et de sacrifices, aujourd’hui l’affaire périclite et rien ne va plus. Christian a beau travailler jour et nuit à s’en user la santé et ne jamais prendre de congés, les années passent et les clients ne viennent plus, à tel point que la situation financière du restaurant est catastrophique : depuis 5 mois, Christian ne peut plus payer son neveu, il est démoralisé et a peur de finir à la rue.

C’est donc un nouveau défi pour le Chef, qui va devoir tenter de sauver un restaurant tenu par la même personne depuis 25 ans ! Et autant de mauvaises habitudes et d’erreurs que Christian n’a jamais voulu admettre. Une chose est sûre : si Christian continue de se voiler la face, le Chef ne pourra rien pour sauver son restaurant…



ANNONCES





Cauchemar en cuisine : teaser vidéo

Découvrez maintenant le teaser vidéo de cette émission

"Ce service est incroyable, je n'ai jamais vu ça, c'est surréaliste ! S'ils arrivent à le terminer, je leur tirerai mon chapeau !"#CauchemarEnCuisine inédit, ce soir à 21:00 pic.twitter.com/2EvyyWgbal — M6 (@M6) 20 septembre 2018

Cette vidéo ne se lance pas sur votre écran ? Découvrez-là sur le twitter officiel de M6 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES