« Tous en cuisine » du mardi 28 avril : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

« Tous en cuisine » du mardi 28 avril 2020. Votre émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac revient ce soir dès 18h45 sur M6 et ce pour la deuxième fois de la semaine. Et comme chaque jour, Stars Actu vous donne la liste des ingrédients et ustensiles pour vous préparer pour ce soir !

Pour mémoire l’émission est également disponible en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du mardi 28 avril : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

Deux recettes ce soir :

– AUBERGINES FARCIES AUX POIVRONS ET BOEUF

– CRÈME DESSERT AU CHOCOLAT, FRAMBOISES À L’ANIS



AUBERGINES FARCIES AUX POIVRONS ET BOEUF

Les ingrédients pour 4 personnes

2 grosses aubergines passées sous l’eau

1 oignon épluché et ciselé

2 poivrons rouges épluchés et coupés en petits cubes

400g de viande hachée de bœuf

300g de sauce tomate

1 gousse d’ail + 1 brin de thym

100g de chapelure

25g de beurre

huile d’olive

sel fin / poivre du moulin / curry en poudre

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau éminceur

1 poêle + 1 spatule + 1 plat

1 casserole + 1 spatule

1 cuillère

CRÈME DESSERT AU CHOCOLAT, FRAMBOISES À L’ANIS

Les ingrédients pour 4 personnes

90g de chocolat noir haché

2 œufs

15g de cacao en poudre

70g de sucre

50cl de lait

1 cuillère à café de fécule de maïs

125g de framboises

1 cuillère à café de sucre

1 pincée d’anis ou de graines de fenouil

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet

1 saladier + 1 fourchette + 1 cuillère à soupe

4 à 6 ramequins

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître les recettes. Et pour les découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Pour connaître le détail des recettes, et donc la marche à suivre, il faut soit regarder l’émission, soit vous rendre sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.